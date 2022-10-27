تعرف على جهود الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، من شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى بقطاع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ووأسفرت جهودها عن ضبط (1905) قضايا متنوعة، وبقطاع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12734) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكن رجال المباحث بالإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (171) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، وبقطاع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (69) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.