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بينها إعفاءات.. خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:10 م
بينها إعفاءات.. خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية جديدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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أصدر العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز ثلاثة أوامر ملكية، قضى أحدها بإعفاء عبدالرحمن بن عبيد اليوبى، مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب اليوبي "جرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز، وغسل الأموال والتزوير".

وتضمن الأمر أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه"، كذلك أصدر الملك السعودى أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للخرج بالمرتبة الممتازة.

وتضمن الأمر الثالث بتعيين هشام بن عبد الرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعدا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

 


خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان

اعفاءات

جامعة الملك عبدالعزيز



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