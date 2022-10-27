بنك القاهرة يصدر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% سنوياً

كتب أحمد يعقوب

أصدر بنك القاهرة شهادة ادخارية "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهرياً، و 16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوى.

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.

هذا وتتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف إلى جانب مدة الشهادة التى تبلغ 3 سنوات، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

كما تمكن الشهادة صاحبها من إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات إئتمانية بضمان الشهادة، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه، وتبلغ مدة الاستثمار فيها 3 سنوات.