اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بنك القاهرة يصدر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% سنوياً

الخميس، 27 أكتوبر 2022 02:35 م
بنك القاهرة يصدر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% سنوياً بنك القاهرة
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر بنك القاهرة شهادة ادخارية  "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهرياً، و 16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوى.
 
تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص البنك المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم افضل عائد تنافسى يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصرى.
 
هذا وتتمتع الشهادة بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف إلى جانب مدة الشهادة التى تبلغ 3 سنوات، ويتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن إسترداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر، وعقب انتهاء مدة الشهادة يتم استرداد كامل قيمتها الأسمية، كما يمكن الإقتراض بضمان الشهادة من خلال فروع بنك القاهرة التابعة للبنك والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.
 
كما تمكن الشهادة صاحبها من إمكانية إصدار بطاقات ائتمان وتسهيلات إئتمانية بضمان الشهادة، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10000 جنيه، وتبلغ مدة الاستثمار فيها 3 سنوات.

بنك القاهرة

بطاقات ائتمان

البنك المركزي

سعر الفائدة الجديد

قرار البنك المركزى

رفع سعر الفائدة

سعر الفائدة

اليوم السابع بلس

تعويم الجنيه



الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى يقرر زيادة قيمة الشحنات المستثناة إلى 500 ألف دولار

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:40 ص

ننشر النص الكامل لقرارات البنك المركزى اليوم بشأن سعر الفائدة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:36 ص

ننشر نص قرار البنك المركزى بشأن عمليات الصرف الآجلة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:00 ص

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعائد 17.25%.. إزاى تحسب الفوائد؟.. فيديو

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:51 م

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% .. إنفوجراف

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:06 م

أسعار الذهب اليوم فى مصر عقب رفع الفائدة 2%

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:44 ص

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.. وبنك مصر يرفع عائد الشهادة الادخارية ذات الثلاث سنوات ليصل إلى 17.25% سنويا.. والبنك الأهلى يصدر شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد 17.25٪

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة