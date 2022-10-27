وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "تقدم وزارة الداخلية إقامة اللجوء وخدمات الدعم في شمال غرب إنجلترا وميدلاندز وشرق إنجلترا. هدفنا هو توفير مدفوعات الإقامة والمواصلات والمعيشة لطالبي اللجوء أثناء التعامل مع طلبات اللجوء."



يشار إلى أن الوزارة مسؤلة عن أكثر من 30.000 طالب لجوء في البلاد حيث تعمل على توفير أكثر من 6000 عقار.



وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحكومة تبحث عن حلول لفاتورة الفنادق المرتفعة للغاية لأولئك الذين يعبرون القنال الانجليزي بشكل غير قانوني والتي بلغت 2.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا.



وقال تقرير صادر عن إدارة اللاجئين، نُشر في يوليو من هذا العام، إن أكثر من 26 ألف طالب لجوء يقيمون في الفنادق اعتبارًا من عام 2021.



وتنفق وزارة الداخلية حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني يوميًا على الإسكان.



ووصل أكثر من 38000 شخص إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 28526 شخصًا للعام الماضي بأكمله، كما أوقفت فرنسا 28000 محاولة عبور.