اليوم السابع
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بدء احتفالية يوم المعلم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:19 م
بدء احتفالية يوم المعلم بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية يوم المعلم
كتب محمود طه حسين

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بدأت قبل قليل احتفالية يوم المعلم 2022، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادات الوزارة والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق، وخلف الزناتى نقيب المعلمين، وتأتى احتفالية يوم المعلم تكريما لدور المعلم فى تعليم الأجيال والعقول، كما كرمت الوزارة بعض المعلمين المتميزين حيث تم منحهم شهادة تكريم وكارت يحمل مبلغ 1000 جنيه يستطيع المعلم صرف سلع من عدة أماكن.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، قال : "من حق المعلم علينا أن نرتفع به ماديا ونفسيا قدر المستطاع، التدريس نشاط إبداعى فلو المعلم غير مستريح ماديا ونفسيا لن يؤدى وظيفته، مضيفا أن مشروع باسم "انا المعلم" سيتم إطلاقه يوم 27 من هذا الشهر، ومن خلاله كل معلم سيأخذ كارنيه يشترى من جميع الشركات بسعر مخفض، وذلك بدعم من البنك المركزى.
 
 
وأشار إلى أن المشروع أيضا يتضمن ما يسمى "سند المعلم"، الذى يتيح للمعلم الحصول على مرتب شهرين فى ظروف معينة مثل زواج ابنته، لافتا إلى إنه سيتم ربط المعلم بمنصة فيها أداءه طول السنة، مضيفا: "كنا بنرقي المعلم كل 5 سنوات لكن أنا عايز ترقيته عبر نشاطه المستمر طوال الـ5 سنوات.
 
 

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