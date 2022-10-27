بدء أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسؤولين العرب بالجزائر

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية.

ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد للقمة العربية المقبلة والمقررة في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وكانت قد انطلقت الفعاليات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والمقرر انعقادها فى العاصمة الجزائرية فى يومى 1 و2 نوفمبر المقبل.

وبدأت أولى الاجتماعات التحضيرية، الأربعاء، بانعقاد اجتماع للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية وذلك بمركز المؤتمرات الدولى "عبد اللطيف رحال"، بالجزائر.