انعقاد اللجنة الاستشارية للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

انعقد بجامعة أسوان اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث لأول مرة بجامعة أسوان .

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى تصريحات صحفية، انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والتى تم تشكيلها بناء على اقتراحه واعتماداها من الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بقرار رقم ( 933) الصادر بتاريخ 28/9/2022م.

وتم تشكيل اللجنة من مجموعة متميزة من علماء جامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيسا) وعضوية كل من الدكتور محمد نجيب راشد أستاذ الكيمياء لكلية العلوم، والدكتور أحمد محمد رشاد أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور حسن محمد أحمد خزيم أستاذ الجيوكيمياء والبيئة المساعد والبيئة المساعد بكلية العلوم، والدكتور أبو القاسم دياب أحمد الاستاذ المساعد كلية الهندسة.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة مهامها ومناقشة بعض الموضوعات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث وخرجت اللجنة بتوصيات عديدة ومنها

وتوصى اللجنة بعرض مقترح تعديل شروط منح الدرجات العلمية (ماجيستر، ودكتوراه) والمقدم من نائب رئيس جامعة أسوان لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والذى يحدد عددا من الأبحاث المطلوب نشرها كمتطلبات الحصول على الدرجات العلمية (ماجيستير و دكتوره) وكذلك نوعية المجلات والدوريات العلمية التى تؤهل للحصول على هذه الدرجات، كما أوصت اللجنة بمقترح مسار تحفيزى للتميز فى الحصول على الرسائل العلمية سوف تقوم اللجنة بأعداده وذلك لعرضه لاحقا على مجلس الدراسات العليا والبحوث.

كما وجهت اللجنة نحو الانتهاء من إعداد وتحديث لوائح الدراسات العليا بالكليات المختلفة مع استحداث برامج دراسات عليا خاصة، والعمل علي اعتماد آلية خاصة بكل كلية علي حده من كليات جامعة أسوان لتسويق البحوث العلمية التطبيقية.

وعبر الدكتور محمد عبد العزيز عن مدى سعادته بتشكيل اللجنة تقديرا لدور العلماء بالجامعة والأخذ بأرائهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرار الذي يعمل علي الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية بجامعة أسوان.