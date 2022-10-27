انطلاق دورى الشطرنج على مستوى الكليات بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الاجتماعى)، بجامعة بنها، دورى الشطرنج على مستوى كليات الجامعة، بمشاركة 35 طالب و17 طالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح عبد الله مدير عام رعاية الشباب.

وأسفرت نتيجة الطالبات عن فوز الطالبة دينا نبيل إبراهيم كلية التجارة بالمركز الأول، والطالبة ولاء تامر محمود كلية التربية بالمركز الثانى، والطالبة فرح أشرف عبد الجواد كلية الزراعة بالمركز الثالث، والطالبة هاجر محمد كلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة رغدة عادل محمد كلية التمريض بالمركز الخامس.

كما أسفرت نتيجة الطلبة عن فوز الطالب أحمد محمد أحمد كلية الطب بشرى بالمركز الأول ، والطالب حسين على حسين كلية الطب البيطرى بالمركز الثانى والطالب عمر سامى محمد كلية الهندسة بالمركز الثالث، والطالب أحمد حمدي خلاف كلية التمريض بالمركز الرابع، والطالب محمد صفوت أحمد كلية العلاج طبيعي بالمركز الخامس.