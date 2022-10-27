وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - حسبما نقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن المساعدات الجديدة ستشمل تقديم الغذاء بشكل طارئ وفحص سوء التغذية ومساعدات المأوى ومجموعات من الأدوات لمساعدة العائلات على الاستعداد لفصل الشتاء.



بدورها، قالت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانتا باور - التي زارت باكستان الشهر الماضي - إنها شاهدت "عالما غارقا" جراء الفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وتسببت في نفوق 2ر1 مليون رأس من الماشية.



وأشارت باور - في بيان - إلى أنه "بالنسبة للناجين، لا تزال أمامهم تحديات لا يمكن تصورها .. وعلى الرغم من انحسار المياه، فإن الأضرار لا تزال جسيمة".



وتابعت "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب باكستان خلال هذا الوقت المفجع".



وبتقديم هذه المساعدة الإضافية، يرتفع إجمالي حجم المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى باكستان في أعقاب الفيضانات إلى 97 مليون دولار أمريكي.