وأضافت الوكالة- وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن أزمة الطاقة العالمية التي سببتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأدت إلى تغييرات عميقة وطويلة الأمد بإمكانها تسريع الانتقال إلى نظام طاقة أكثر استدامة وأمانا.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أن تغيّرت أسواق الطاقة والسياسات العامة منذ العملية العسكرية الروسي في أوكرانيا، ليس للوقت الراهن فحسب بل أيضا لعقود مقبلة .. مشيرا إلى أن بعض البلدان حاليا تسعى إلى زيادة أو تنويع إمداداتها من النفط أو الغاز، وهما نوعان من الوقود الأحفوري انبعاثاتهما عالية من ثاني أكسيد الكربون، تدرس العديد من الدول تسريع تحولّها إلى الطاقات النظيفة.