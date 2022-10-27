النقابة العامة للبناء: فرحة كبيرة فى شركات قطاع الأعمال العام لقرارات الحكومة

كتب عبد الحليم سالم

أشاد أحمد سعيد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبناء والأخشاب، رئيس نقابة العاملين بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، ‏بقرارات الحكومة الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف جنيه وصرف علاوة 300 جنيه، بالإضافة إلى عدم رفع أسعار الكهرباء لافتا إلى أن هناك سعادة كبيرة في جميع شركات قطاع الأعمال العام لهذه القرارات التي ستنعكس على جميع العاملين في قطاع الاعمال العام أسوة بالعاملين في الدولة.

أشار أحمد سعيد لليوم السابع، أنه سيتم صياغة هذه القرارات في صورة قانون ،ومن المهم أن يتضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام ؛لأن العاملين فيها يعانون مثل هم مثل جميع العاملين في الدولة ويعيشون في نفس البلد وفي نفس الظروف.

كما أن الشركات لا تحقق الأرباح بشكل كافي ؛مما ينعكس على العاملين ،وبالتالي لابد أن يتضمن القانون الذي سيصدر صياغة هذه القرارات، ومن المهم أن يتضمن قانون شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن كل العاملين لديهم ثقة كاملة في الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام لتنفيذ هذا القرار، وإلزام كل الشركات القابضة والتابعه بتنفيذه للعاملين.