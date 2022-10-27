النائبة هدى عبد الستار عضو تنسيقية الأحزاب تلتقى بطلاب مركز طه حسين للمكفوفين

الإسكندرية أسماء على بدر

ألتقت النائبة هدى عبد الستار ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، بطلاب مركز طه حسين للمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.، لمناقشة مشاكل الطلاب فى كافة المجالات ضمن الحوار الوطنى مع كافة فئات المجتمع .

وقالت النائبة هدى عبد الستار، إن بدورها متخصصة فى رياض الأطفال ولجنة التضامن الاجتماعى، إن القيادة السياسية حريصة على التواصل مع جميع المواطنين والاستماع لهم ضمن الحوار الوطنى وحل مشاكلهم.

وتناول اللقاء مناقشة استخراج كارت الخدمات المتكاملة وصعوبة إدراج أبنائهم ضمن فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، خاصة فى الحالات غير الواضحة ظاهريا، كما نافشت مشكلة المناهج التعليمية فى المدارس والجامعات وارتفاع المصروفات الدراسية الخاصة بهم بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم وصعوبة تشغيلهم.

كما ناقشت الفئات غير المدرجة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة وأبرزها فقدان أذن واحدة، وناقشت الجانب تعامل أولياء الأمور نفسيا مع الأطفال وكيفية تاهليهم للتعامل مع المجتمع الخارجى.

واستمعت النائبة لكافة مشاكل أولياء الأمور لذوى الاحتياجات الخاصة من استخراج الاوراق الرسمية وتعامل المجتمع مع ذوى الاحتياجات الخاصة وطالبوا بضرورة عدم ذكر "مصطلح "معاقين" لما يسببه من أذى نفسى للأطفال.