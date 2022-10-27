المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص قيادة المنطقة الغربية العسكرية على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية بالتزامن مع آداء المهام المكلفين بها لحماية الحدود الغربية للدولة.

قامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية بإفتتاح عدد (8) آبار مياه بمدينتى برانى والنجيلة وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الذى يلبى إحتياجات أبناء تلك المدن الحدودية ، فضلاً عن القيام بتجهيز عدد (12) مسجد بعدد من القرى بفرش متكامل ، بالإضافة إلى توزيع عدد (180) من رؤوس الماشية على عدد (60) أسرة من الأسر الأكثر إحتياجا ًكوسيلة لتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوى ، كما تم توزيع عدد كبير من الحصص الغذائية بالمجان وتقديم المساعدات المالية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتوزيع عدد (1000) شنطة مدرسية بكامل محتوياتها بالمجان على الطلاب ببداية العام الدراسى ، فضلا ًعن تنفيذ عدد من القوافل الطبية بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل دورى لتوفير الرعاية الطبية اللائقة لأبناء المدن والقرى الحدودية بالنطاق.

كما تقوم قيادة المنطقة الغربية العسكرية بتقديم الدعم المعنوى اللا محدود لأبناء المجتمع المدنى من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وفى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة إستقبلت قيادة المنطقة العسكرية عدد من الزيارات لطلبة المعاهد الأزهرية بمختلف مراحلهم التعليمية ، كذلك وفداً من جمعية الأمل للصم والبكم " قادرون بإختلاف " ، وعدد من طلبة جامعة مرسى مطروح ، وقامت المنطقة بتنفيذ جولة للزائرين شملت المرور على القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ، بالإضافة إلى عروض تقديمية للتعريف بما تقوم به المنطقة من جهود لتنفيذ المهام المكلفة بها فضلاً عن المساهمة فى أعمال التنمية.

كما نظمت قيادة المنطقة الغربية العسكرية حفل زفاف جماعى لعدد (120) شاب وفتاة من أبناء القرى الحدودية بمحافظة مرسى مطروح ، وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى ، وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرقة الفنون الشعبية بمحافظة مطروح والتى حملت الطابع الفلكلورى الشعبى وسط حالة من الفرحة والبهجة التى غمرت أبناء المحافظة ، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

فيما أكد اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظات الحدودية إيماناً بالدور المجتمعى للمساهمة فى توفير الحياة الكريمة ، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية لا يدخرون جهداً ويواصلون العمل ليلاً ونهاراً لتنفيذ المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

من جانبهم عبر أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى حماية أمن الوطن ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.