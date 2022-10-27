المشدد 6 سنوات لـ7 متهمين لسرقتهم نقاش وابنه بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 7 أشخاص بالسجن المشدد 6 سنوات، لقيامهم بسرقة دراجة بخارية من نقاش ونجله بدائرة مركز ديرب نجم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 7930 جنايات مركز ديرب نجم، ليوم 25 أبريل، من العام الجارى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا من " أحمد ص ال " 44 عاما نقاش، مقيم دائرة المركز يفيد،أثناء قيادته دراجة بخارية رفقة نجله" يوسف" 18 عاما، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص بقطع الطريق عليهما مشهرين فى وجههما أسلحة نارية لترويعهما وتمكنا من سرقة الدراجة منهما، ومتعلقاتهما الشخصية.

توصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم، إلى صحة الواقعة وقيام كل من " إسماعيل ب إ " و" مصطفى ع إ " و" نضال إ م" و" محمد م ع" و" رضا م ال " و" عادل م ال" و" محمد ع ر" بارتكاب الواقعة، بقصد السرقة.

تم القبض على 3 من المتهمين وإحالتهم جميعا من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.