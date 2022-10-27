المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته فى القضية رقم 4681 جنايات مركز مشتول السوق بحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز مشتول السوق.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبد العظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية، بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة السوق، بقيام "محمد.ع" عاطل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، وتمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته مواد مخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.