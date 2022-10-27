المدارس تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة التابلت

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية استمرار المدارس الثانوية تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت بعد قيام المدارس بإعادة تعريف الأجهزة بالمنظومة التعليمية ومنصة التعلم LMS، ببنك المعرفة المصرى، موضحة أن منصة التعلم تحتوى على دروس وفيديوهات ومحتوى رقمى ضخم على الطلاب ضرورة الاستفادة منه لتحقيق التفوق، خاصة أنه لا يوجد كتاب مطبوع للصفوف الدراسية بالمرحلة الثانوية.

وأعلنت المدارس الثانوى إقرار استلام الأجهزة للطلاب، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".