المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد الهيئة الإنجيلية

كتب محمد الأحمدي

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وفد الهيئة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بمشاركة مجموعة من شركاء الهيئة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحضور، السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء المجلس: جورج اسحق، وعصام شيحة، والدكتورة نهى بكر، وعبد الجواد أحمد، والدكتورة غادة همام، والدكتورة هدي راغب، والدكتور أيمن زهري، والدكتورة وفاء بنيامين، وسميرة لوقا.

وثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على الدور الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية في العديد من المجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدت على أن مصر تمر بفرصة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، في ظل وجود إرادة سياسية رفيعة المستوى لنشر وتعزيز حقوق الإنسان للتقدم للأمام.

وأضافت خطاب: المجلس يعمل على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ، باعتبار المجلس جهة مستقلة حاصل على تصنيف (أ) وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

فيما أعرب الدكتور أندريه عن اعتزازه بدور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وهي أحد القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءه والمهنية في مسيرتها ، وأضاف ان مصر يحدث بها تغيراً مهم وأن مصر في 2013 اختارات الحياة لأننا شعباً متسامح ومحب للحياة ، وأن هناك مساحات جديدة للحريات الدينيه في مصر غير مسبوقه ، وأن هناك قانون جديد لبناء الكنائس وأصبح لدينا هيئة الأوقاف الإنجيلية ، وأن هناك عدة قرارات صدرت تدعم قيم العيش المشترك والمواطنة .