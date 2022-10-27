الكهرباء تحتفل بتخريج الدفعة (34) من دورة إعداد القادة

كتبت رحمة رمضان

شهد المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الخميس، وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج (30 متدرباً ) بالدفعة رقم (34) من دورة إعداد القادة.

وقال دسوقى فى بيان له اليوم، أن تلك الدورات تأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على إعداد كوادر شابة قادرة على إدارة المنظومة الكهربائية بكل جوانبها بكفاءة عالية من خلال تنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين به مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح دسوقى أنه تم خلال الثلاث وثلاثون دورة الماضية نجح المركز فى تدريب 915 متدرب ويتم التدريب على دراسة الاتصالات الفعالة والقيادة ومهارات التحفيز وتحليل الشخصية وبناء فريق عمل وادارة الوقت وتحليل العمليات والاسباب الجذرية وادارة المشروعات و القوائم المالية والتمويل والقروض و التخطيط الاستراتيجى وإدارة التغيير و غيرها من الموضوعات التى تحقق رسالة المركز فى إعداد جيل من القيادات قادر من خلال معارفه وسلوكياته على تغيير مخرجات الأفراد، وتم خلال الدفعة الجديدة مناقشة 6 حالات دراسية.

وأثنى دسوقى والأعضاء المتفرغين للشركة القابضة لكهرباء مصر على اختيار موضوعات حيوية تمس جوانب مؤثرة فى المورد البشرى و الفقد الفنى و العدادات المعطلة والخدمات الذكية، موكدا على الإهتمام الذى يوليه القطاع للتدريب، وقد تجلت تلك الأهمية فى وجود العديد من مراكز التدريب التابعة للقطاع وعددها (20) مركز تدريب فني على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مركز إعداد القادة التابع للقطاع الذى يقوم بدوره بتنمية مهارات الفكر القيادي والإداري لدي المتدربين من خلال إعداد دورات تدريبية تتولى التدريب التفاعلي علي مفاهيم ونظريات القيادة والإدارة الحديثة طوال مدة تنفيذ الدورة التي لا تقل عن (5) أشهر، فضلاً عن جلسات التوجيه والإرشاد التي توجه إلى السلوك القيادي وقبل كل ذلك الإختيار الهادف والموضوعي من خلال إختبارات القبول التي يخضع لها جميع المرشحين، وكتطبيقاً لما تم دراسته يتم تقديم مجموعة من الحالات الدراسية تهدف لتطوير العمل بالقطاع.

وأكد أن المركز يعمل دائماً على القيام بالدور المنوط به في إعداد قادة المستقبل، وأصبح في ظل القيادات الحكيمة بوابة العبور لدرجات القيادة العليا، مشيراً إلى أن النماذج كثيرة نلمسها بوضوح في النخبة القيادية بالمواقع المختلفة بالقطاع منهم مديري العموم ورؤساء القطاع ونواب ورؤساء الشركات وكذلك وكلاء الوزارة ووكلاء أول الوزارة ورؤساء الهيئات والتي لا تقل عن نسبة 70% من الخريجين.

ويستمر مركز إعداد القادة في تنفيذ سياسة قطاع الكهرباء في دعم الشباب بالتركيز على اختيار الكوادر الشابة حتى تكون لها قدرة أكبر على العطاء ولديها من الطاقة والحماس والقدرة على الابتكار ما يدعم القطاع في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشاد المتدربون بالبرنامج التدريبى معربين عن تقديرهم وعرفانهم للدور الذى قام به المركز فى إعداد وتنظيم تلك الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها للعاملين، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها إلى جهات عملهم فى شركات الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية.

كما قام المتدربون بتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير العمل بموافع عملهم المختلفة بالقطاع من خلال الحالات الدراسية التى تم مناقشتها وتحليلها من قبل القيادات بهدف الاستفادة منها على مستوى قطاع الكهرباء.

وجدير بالذكر أنه قد تم خلال تلك الدورات المزج بين التدريب النظرى والعملى وجلسات التوجيه والارشاد لتغيير السلوك وتنمية الاستعداد القيادى لدى الخريجين مما يؤكد أنه برنامج تدريبى متكامل وليس مجرد دورة تدريبية تم إعداده من خلال مدارس تدريبية أجنبية وتطويره ليواكب المفاهيم الإدارية الحديثة.