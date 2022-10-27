الكشف على 506 حالات فى قافلة طبية بالمنوفية ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت، اليوم الخميس، الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "كوم الضبع" فى المنوفية، يأتى المشروع التنموى تحت رعاية الدكتور خالد جعفر، رئيس جامعة مدينة السادات، وإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام المشروعات البيئية.

والمشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

استهدف المشروع التنموى الشامل 506 حالات مستفيدة منها جلدية 50 حالة، وعظام 65 حالة، أطفال 41 حالة، مع صرف العلاج بالمجان، وحضر الندوات توعوية 350 مستفيدا.

وأكد "جعفر" أن الجامعة تطلق المشروعات التنموية للقري المفتقرة للخدمات الصحية ومن ثم إطلاق قوافل طبية لهذه المناطق بعد أن تبين الاحتياجات الطبية التى تحتاج لها هذه المناطق، ويهدف هذا المشروع التنموى إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من الجامعة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة ، وتحقيق الهدف الرئيسي الذى ناشد به الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال "حياة كريمة" وهو بناء الإنسان المصرى، ولذلك تقوم جامعة مدينة السادات بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضى بدءاً من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.