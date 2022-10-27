القومى للمرأة بكفر الشيخ: استخراج 73 ألف بطاقة للسيدات وذوى الهمم مجانا

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، أن الفرع بالتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن وقطاع الأحوال المدنية تمكن من استخراج بطاقات الرقم القومى المجانية للسيدات والفتيات غير القادرات بمنازل القرى النائية بمراكز المحافظة، ليصل عدد البطاقات التى تم استخراجها حتى الآن للسيدات الريفيات إلى 73 ألف بطاقة رقم قومى، بكل قرى المحافظة، سواء قرى حياة كريمة بمطوبس، أو القرى النائية ومترامية الأطراف، وبقية قرى المحافظة.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن بطاقات الرقم القومى التى حصلت عليها المرأة فى قرى حياة كريم، تمكنها من الحصول على المعاشات التى توفرها الدولة، وحصولها على حقوقها الاجتماعية والقانونية والشخصية المختلفة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى استكمال استخراج البطاقات لجميع السيدات بقرى المحافظة المختلفة خاصة غير المسجلات فى السجلات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أمانى شاكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يقدم كل الدعم لتيسير انتقال السيدات بالقرى بتوفير وتخصيص سيارتين، للانتقال لمنازل غير القادرات صحيا منهن مجانا، مؤكدة أن المجلس خلال عام واحد نجح فى استخرج 14 ألف بطاقة جديدة مجانية للسيدات، وبلغ عدد البطاقات التى تم استخراجها عن طريق المجلس فى غضون عدة سنوات 73 ألف بطاقة من بينهن عدد كبير من السيدات لم يسبق لهن استخراج بطاقات رقم قومى من قبل.

وأضافت تم اكتشاف عدد كبير من السيدات من السيدات كبار السن بالمحافظة لم يستخرجن بطاقات شخصية من قبل، تم استخرجها لهن، وكذلك السيدات غير المقيدات في السجلات الرسمية فى قرى مركز مطوبس التابعة لمبادرة "حياة كريمة" وجميع قرى ومدن المحافظة، تم على الفور تسجيلهن فى السجلات الرسمية بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والأحوال المدنية واستخراج البطاقات لهن، بالتنسيق مع محافظ كفر الشيخ.