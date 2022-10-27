القبض على عامل قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بحلوان

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض على عامل وراء قتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى حلوان وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال سيدة مصابة بحروق شديدة وعلى جسدها أثار اعتداء بسلاح أبيض ووفاتها داخل مستشفى بمحافظة القليوبية.

وبتكثيف الجهود تبين أن المجنى عليها أصيبت داخل منزلها بمنطقة عرب أبو غنيم بحلوان، وبسؤال زوجها قرر وفاتها أثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز بها أثناء إعداداه الطعام، وبعمل التحريات تبين على نشوب خلافات متكررة مع زوجها وبسؤال نجلهما 10 سنوات قرر بنشوب مشاجرة بين والدته المتوفية وزوجها وطلبوا منه التوجة لشراء بعض الأشياء من سوبر ماركت وعندما عاد وجدها مصابة بحروق، وتم القبض على المتهم وجارى مناقشته وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.