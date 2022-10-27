القبض على شخص بسوهاج حاول ابتزاز فتاة عمرها 13 عاما عبر تطبيق "واتس آب"

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل لهاتف (نجلته سن 13) عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن فيديو خاص بها وتهديدها بنشره وابتزازها مادياً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) وتبين تحصله على الفيديو المشار إليه من خلال إستدراج المجنى عليها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة".. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إبتزاز المجنى عليها مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.