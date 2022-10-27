القبض على المتهم بقتل شاب بآلة حادة في حدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في حدائق أكتوبر، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بآلة حادة، بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن شاب اعتدى على صديقه بآلة حادة، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.