القابضة للتشييد: مشروعات حياة كريمة أعادت الحياة للريف المصرى بعد الاهمال

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات القابضة ‏للتشييد والتعمير ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ مئات المشروعات في المبادرة الرئيسية حياة كريمة ،خاصة في الصعيد وفي بعض محافظات وجه بحري ،ولاسيما في القراءة المصرية المحرومة من الخدمات والمرافق.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن اغلب مشروعات المبادرة الرئاسية، التى تنفذها الشركات التابعة للقابضة للتشييد برئاسة المهندس هشام أبو العطا ،بقيمة تبلغ نحو 20 مليار جنيه انتهت بنسبة 100‎%‎ وبالفعل تم تسليمها، بل ويتم الاستفادة منها فعليا في القرى المحرومة، سواء شبكات كهرباء ،أو خطوط صرف صحي ، او شبكات مياه، بالإضافة إلى المراكز الخدمية والمراكز الصحية و مراكز الشباب والمبانى الخدمية التي أنجزتها الشركات.

أضافت المصادر أن شركات القابضة للتشييد تعمل فى تنفيذ مرافق القرى المحرومة فى العديد من المحافظات ،منها محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا ،و سوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد من محافظات الوجه البحرى منها المنوفية والبحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

أوضحت أن تعليمات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقتضى سرعة تنفيذ المشروعات وتسليمها بناءً على الجداول الزمنية، لافتة أن شركات قطاع الأعمال ‏العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تواصل العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة، حيث تضع الشركة القابضة، أولوية أولى لإنجاز كافة مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة.