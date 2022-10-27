اليوم السابع
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الغرفة الهندسية تنفى توقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية وتؤكد: السلع متوفرة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:38 م
الغرفة الهندسية تنفى توقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية وتؤكد: السلع متوفرة محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

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نفى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، الشائعات التي روجها البعض بشأن قيام المصانع بالتوقف عن توريد الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدا أن المصانع تعمل بشكل طبيعي وتقوم بالتوريد وفق العقود المتفق عليها.
 
وأضاف في تصريحات خاصة ، أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد إتاحة وتوافر السلع المختلفة للأجهزة المنزلية ، وأن أي حديث عن نقص في السلع أو تسعيرها بأكبر من قيمتها مجرد شائعات 
 
وأشار إلي أن الارتفاع في الأسعار مؤخراً جاء نتيجة طبيعية لزيادة أسعار خامات الإنتاج عالمياً بنسب وصلت إلي 20% وكذلك تحرك سعر صرف العملات، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار الأسعار
 
 
 

الصناعات الهندسية

الغرفة الهندسية

الصناعة

اتحاد الصناعات



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