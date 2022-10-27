العثور على جثة عامل أعلى الطريق الدائري في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل أعلى الطريق الدائري ببولاق الدكرور، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، أعلى الطريق الدائري، بمنطقة بولاق الدكرور.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة عامل تم تحديد هويته، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وعثر بحوزته على متعلقاته.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.