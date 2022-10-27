وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي: مصر والإمارات نموذج مثالي للعلاقات بين دولتين شقيقتين" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن العلاقات المصرية - الإماراتية تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفا «أن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد» .

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان السيسي : علاقتنا مع الإمارات نموذج مثالي للعلاقات العربية "

قالت الصحيفة أنه وسط احتفالات رسمية في مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين الدولتين العربيتين، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،إن الشعبين المصري والإماراتي دائمًا على قلب رجل واحد، واعتبر العلاقات بين البلدين «نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين بين الدول العربية».

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، أشاد بتاريخ العلاقات المصرية - الإماراتية، التي وصفها بالمتميزة ومثار فخر، واستذكر المقولة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن «البترول العربي ليس أغلى من الدّم العربي».

وفي صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان " السيسي ومحمد بن راشد : الإمارات ومصر على قلب رجل واحد " قالت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال في كلمته امس بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية - الإماراتية، «إن العلاقات بين الدولتين، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة، هي مما نفخر به في مصر بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» صاحب الموقف والمقولة التاريخية، إبان حرب أكتوبر 1973، بأن: «البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي».