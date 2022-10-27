اليوم السابع
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الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:00 ص
الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قافلة طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس ، 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات  القاهرة ودمياط والغربية والبحيرة ومطروح والمنوفية وأسوان وبنى سويف وقنا والمنيا وسوهاج.
 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 

 


القوافل الطبية

الصحة

حياة كريمة

المحافظات



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