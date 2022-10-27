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الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا 15% الأسبوع الماضى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:52 م
الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا 15% الأسبوع الماضى منظمة الصحة العالمية -أرشيفية
كتبت أمل علام

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، انخفضت على الصعيد العالمى بنسبة 15%، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أكتوبر، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق له؛ حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة جديدة.
 
وأشارت المنظمة -في آخر تحديث أصدرته اليوم الخميس في جنيف، حول تطور انتشار فيروس كورونا- إلى انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة بنسبة 13%، مقارنة بالأسبوع السابق؛ حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 8500 حالة وفاة.
 
ولفتت إلى أنه حتى 23 أكتوبر الجارى تم الإبلاغ عن أكثر من 624 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 6.5 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.

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