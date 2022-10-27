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الشيخ محمد بن راشد: مصر وشعبها يحظيان بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:09 م
الشيخ محمد بن راشد: مصر وشعبها يحظيان بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  أعرب عن الامتنان للرئيس السيسى والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكداً ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحورى في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

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