اليوم السابع
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السفير حسام زكى​: الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية مثمرة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:47 م
السفير حسام زكى​: الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية مثمرة السفير حسام زكى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكى، إن اجتماع المندوبين الدائمين كان مثمرا، حيث تم الانتهاء من معظم مشروعات القرارات.
 
وأضاف، في تصريحات صحفية في أعقاب نهاية اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس بالجزائر، أن الاجتماع وصل الى العديد من التوافقات، ولكن ستنتهي كل الامور خلال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب.
 
وعن مشاركة الدول في القمة، أكد السفير زكي أن مستوى التمثيل خلال القمة أمر سيادي، ولكن تبقى التوقعات أن التمثيل سيكون جيد.
 
وأضاف أن شعار "لم الشمل"، مصطلح مقبول جدا في ظل الحاجة إلية مع تزايد الاحداث الاقليمية والعالمية والتي أثرت سلبا على الجانب العربي، آملا أن تحقق القمة هذا الهدف.
 
وأوضح أن قضية الامن الغذائي العربي، معقدة للغاية، وهو ما دفع الجامعة العربية للتدخل على أعلى مستوى لصياغة الاستراتيجية الموحدة في هذا الاطار، حيث ستكون تلك الاستراتيجية على طاولة القادة العرب بمجرد تمريرها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزارى غدا الجمعة.
 

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

السفير حسام زكي

قمة لم الشمل

الأمن الغذائي

الجامعة العربية



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