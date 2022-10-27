الرى تشارك مع محافظة الغربية فى ندوة حول دور التعليم والتغيرات المناخية

شاركت الإدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، فى ندوة توعية بعنوان "دور التعليم فى التكيف والتخفيف من تاثيرات التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة"، وذلك بمدرسة طلعت حرب الثانويهالعسكريه بالمحلة الكبرى.

تناولت الندوة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والصحة والأمن الغذائى، والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، والتحولمن ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها للحفاظ على المياه وحمايتهامن الهدر والتلوث.

وتناولت الندوة تأثير التغيرات المناخيه على الموارد المائية والصحه والامن الغذائى، والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائيةوحتميةالتحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة والترشيد.

و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الرى بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيمامشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الى أساليب الرى الحديث.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة فى مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماءوالسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيههامنأجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.