الرئيس اللبنانى يتسلم النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبنانى ميشال عون، النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وقالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقى هوكشتاين فى حضور نائب رئيس المجلس النيابى إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.
وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الرئيس عون تسلم من الوسيط الامريكي هوكستين الرسالة الامريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 27, 2022
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