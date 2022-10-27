اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يتسلم النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:06 ص
الرئيس اللبنانى يتسلم النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الرئيس اللبنانى ميشال عون
وكالات الأنباء

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سلم آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكى لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الرئيس اللبنانى ميشال عون، النص الرسمى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقالت الرئاسة اللبنانية فى تغريدة على "تويتر" إن الرئيس عون يلتقى هوكشتاين فى حضور نائب رئيس المجلس النيابى  إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأعلنت أن عون تسلم من الوسيط الأمريكي الرسالة الأمريكية الرسمية في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.


لبنان

الرئيس اللبنانى

ميشال عون

ترسيم الحدود اللبنانيه

اسرائيل



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