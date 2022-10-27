الرئيس الروسى: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين وموقفنا فى هذا الشأن لا يتغير

كتب محمد جمال

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين مؤكدا أن الموقف الروسى فى هذا الشأن لن يتغير، حسبما ذكرت شبكة العربية، وعبر الرئيس الروسى عن دعمه لانضمام السعودية إلى مجموعة "بريكس".

أيضا تحدث بوتين عن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان وتعاملة مع الولايات المتحدة، قائلا إنه شاب ويجب احترامه وألا تكون فظا معه حتى لا يرد عليك بنفس الطريقة.

وأكد بوتين أن السعودية تعمل على حماية مصالحها الوطنية وأيضا توازن سوق النفط العالمى، مؤكدا أن الاستقرار مهم لأسواق النفط مشيرا إلى أن ولى العهد السعودي يدعم توازن السوق.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن ذروة الصعوبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات المفروضة قد ولت.

وأوضح أن العقوبات كانت تهدف لتقويض الاقتصاد الروسي، الذي أثبت أنه أكثر مرونة وتكيفا.

ونسب الرئيس فلاديمير بوتين نفسه لطبقة البسطاء والكادحين، موضحا أنه نشأ وترعرع في عائلة متواضعة الحال، وأنه لا يرغب بأن يصنف من طبقة النبلاء.

جاء ذلك ردا على سؤال عريف منتدى "فالدي" فيودر لوكيانوف، الذي شارك فيه بوتين اليوم، حيث سأله إلى أي طبقة ينسب نفسه؟

وتحدث بوتين عن أسرته ونشأته، قائلا: " كنت وما زلت وسأبقى أستشعر معاناة المواطنين والأمور التي تقلقهم، وما يأملون بتحقيقه، كوني جزءا من هذا المجتمع، أشعر بكل نبضة من نبضاته، وآهة من آهاته".

وأضاف، أن "والده كان عاملا صنائعيا، أنهى المعهد التقني، أما والدته فكانت عاملة بسيطة، حتى أن ظروفها الصعبة حرمتها من الحصول على الشهادة المتوسطة، فعملت كمربية أطفال في المشفى، وعملت في العديد من الوظائف البسيطة، كحارسة بناية، كي لا تضعني في روضة أطفال أو حضانة".