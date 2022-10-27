الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.9 مليون جنيه فى الإسكندرية

نجحت الداخلية فى ضبط كميات من الأقراص المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالإسكندرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مالك محل "أدوات كهربائية" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع وتعبئة وبيع الأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهم) وبحوزتهم (130 علبة لعقار "التامول" المخدر بإجمالى 13 ألف قرص – مبلغ مالى) وبتفتيش المحل المشار إليه ضُبط بداخله (7441 قرص لعقار "التامول" المخدر– 576 قرصا لعقار "الباركينول" المخدر- 2 كيلو جرام مسحوق مادة خام لأقراص "التامول" المخدرة – 287 علبة كرتون فارغة – 50 فارغ شريط دوائى بلاستيك – لفة فويل فضى اللون – جهاز كبس وتغليف الأقراص المخدرة– جهاز تقطيع الشرائط الدوائية المعدة للتعبئة – جهاز تغليف علب العقار ببلاستيك شفاف).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار وترويجها على عملائهم مستخدمين السيارة المشار إليها والمبلغ المالى من متحصلات بيعهم للأقراص والأدوات المضبوطة بقصد تصنيع وتعبئة الأقراص المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,961,040 مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.