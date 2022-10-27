الداخلية تستجيب لمواطن مصاب ببتر بالساق وتجدد بطاقته الشخصية فى محل إقامته

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

استجابة وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين لمساعدته على تجديد بطاقة الرقم القومى، وتم إنهاء الإجراءات فى محل إقامته وتسليمه بطاقة الرقم القومى.

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى، وعقب رصد التماس أحد المواطنين مقيم بمحافظة الجيزة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به لإصابته ببتر بساقه اليمنى وعدم قدرته على الحركة.

على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن المذكور ، والانتقال لمحل إقامته والإنتهاء من إجراءات تجديد بطاقته وتسليمها له فى ذات اليوم بالمجان ، وقد أبدى شكره وتقديره لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسه.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن والحالات المرضية وذوى الهمم.