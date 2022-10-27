وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - "أن مصالح الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، تمكنت من إحباط مخطط إرهابي استهدف إحدى الدوريات الأمنية بجهة "سوسة" بالتفجير بعبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، والقبض على العنصر الرئيسى فى العملية".

وأضاف البيان أنه العنصر الإرهابي اعترف بتبنيه للفكر التكفيري ومبايعته لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي ونشاطه عبر أحد الأذرع الإعلامية التابعة لذات التنظيم عبر شبكات التخاطب المشفرة، وإطلاعه من خلالها على كيفية صنع العبوات الناسفة، بالإضافة إلى تخطيطه للقيام بالعملية المذكورة بعد توليه رصد الدورية الأمنية، معترفا بسعيه للحصول على سلاح ناري لاستعماله في الغرض ذاته.

وأشار البيان إلى أن الوحدات الأمنية تمكنت كذلك من ضبط كمية من المواد الأولية المعدة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمحل سكن العنصر الإرهابي وبندقية صيد وذخيرة، بالإضافة إلى مجموع من الأجهزة الإلكترونية.