"الجيزة" تعلن تفاصيل الغلق الكلى للطريق المؤدى لشارع السودان بسبب محور عرابى

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الإتجاهين بنطاق المحافظة ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بمحور أحمد عرابى الجديد (ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل )، سيتم استقطاع مسافة 1,5م لتكسير الأسوار الحديدية والبلدورات الخرسانية الكائنة بالجانب الأيمن لكوبرى 15 مايو فى الإتجاهين لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك بالتناوب بطول الكوبرى بالكامل لمدة شهرين بداية من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى صباح يوم الأحد 25/12/2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى تركيب الكمر الخرسانى لمحور أحمد عرابى الجديد، الأمر الذى سوف يستلزم إجراء غلق كلى للطريق السطحى المؤدى إلى شارع السودان والمجاور لكوبرى أحمد عرابى لمدة 10 ايام إبتداءًا من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 30/10/2022 حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن تكون الأعمال فقط إبتداءًا من الساعة 10 مساءًا وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ورفع كفاءة الشوارع البديلة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

•حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع السودان تقوم بالدخول يمينًا بشارع بحر الغزال حتى تقاطعه مع شارع عطبرة.

•ثم الدخول يسارًا بشارع عطبرة وصولًا حتى شارع السودان.

وأشارت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء فترة الغلق ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط الأعمال لإرشاد قائدى المركبات وحفظ أمن وسلامة المواطنين.