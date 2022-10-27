التهاب البنكرياس .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

التهاب البنكرياس، يعد من الأمراض المزعجة التي تزيد من فرص التعرض للعديد من المضاعفات في حالة عدم الوصول للعلاج الجيد والأمثل.وقدم التقرير المنشور عبر موقع “VERYWELLHEALTH” ، كل ما يخص مرض التهاب البنكرياس.

ما هو التهاب البنكرياس؟

تبدأ الإنزيمات التي يفرزها البنكرياس لتفتيت العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، مثل الدهون والبروتين والكربوهيدرات، في تكسير أنسجته، ولذا يجب توخي الحذر.

ما هي مضاعفات التهاب البنكرياس؟

تعتبر حصوات المرارة من أبرز المضافعات الصحية لالتهاب البنكرياس.

ما هي أسباب الاصابة بالتهاب البنكرياس؟

- ارتفاع الدهون في الدم.

- ارتفاع الكالسيوم في الدم.

- التعرض لإصابة في البطن.

- إدمان الكحوليات.

- التدخين.

- تناول بعض الأدوية، مثل الستيرويدات والإستروجين وبعض مضادات الفيروسات وأدوية السكري.

- الإصابة بعدوى فيروسية.

- إجراء جراحة سابقة في البنكرياس.

ما هي النصائح للوقاية من التهاب البنكرياس؟

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف، والخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، لأنها من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مضاعفات.

- ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس، لأن الرياضة تقلل الوزن، الذي يتسبب في التعرض لالتهاب البنكرياس.

- الإقلاع عن التدخين يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالتهاب البنكرياس.