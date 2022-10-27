التعليم: تقرير شهرى عن حضور طلاب المرحلة الإعدادية ونسب الغياب

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن حضور الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث طالبت مدير مدراء المدارس الإعدادية بسرعة موافاة الوزارة بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي وذلك من خلال تقديم تقرير شهري في اليوم الأخير من كل شهر، وذلك للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك في أطار حرص الوزارة على حضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي ، وذلك لتحقيق هـدف الدولة في إنشاء نظام تعليمي حقيقي يرتقي بالإنسان المصري وعليه فيتم الالتزام من جانب مدراء التعليم الإعدادي بسرعة موافاتنا بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي وذلك من خلال تقديم تقرير شهري في اليوم الأخير من كل شهر .

وتابعت التربية والتعليم: يتم إعداد إحصاء بنسبة حضور الطلاب في التعليم الإعدادي للمدارس الحكومية من (العدد الاجمالي- عدد الحاضرين- عدد الغياب - نسبة الغياب) للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية.