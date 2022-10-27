اليوم السابع
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البورصة تربح 26 مليار جنيه خلال 90 دقيقة..ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 4.31%

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:38 ص
البورصة تربح 26 مليار جنيه خلال 90 دقيقة..ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 4.31% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تحقيق مستويات مرتفعة خلال جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بقرارات البنك المركزي، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه بعد مرور 90 دقيقة من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 746.332 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.31% ليصل إلى مستوى 11008 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.38% ليصل إلى مستوى 2040 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.17% ليصل إلى مستوى 13400 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.95% ليصل إلى مستوى 4478 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.78% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة.

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