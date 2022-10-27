البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "البنك التجارى" و"هيرميس" و"إيديتا"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، وارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 310.445 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.981 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 120.286 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 599.402 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.164 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.704 مليون شهادة، شركة حديد عز 73.621 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.794 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.7 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.57%، والعرب على 10.81%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 316.3 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، 831.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 7 ملايين جنيه، 170.9 مليون جنيه، 180.9 مليون جنيه على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.92% ليغلق عند مستوى 11072 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 13400 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.18% ليغلق عند مستوى 4530 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 3591 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة