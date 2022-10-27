البنك المركزى البرازيلى يعلن الإبقاء على سعر الفائدة عند 13.75%

فاطمة شوقى

أعلن البنك المركزى البرازيلى، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسى عند 13.75%، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لا يزال غير مؤكد ومتقلب وأنه يتطلب الكثير من الهدوء فى تقييم المخاطر.

وأشار البنك المركزى البرازيلي في مذكرة رسمية إلى :"قررت لجنة السياسة النقدية (كوبوم) الإبقاء على سعر الفائدة الثابت عند 13.75 %"، وفيما يتعلق بالبيئة الخارجية، أوضح أن المراجعات السلبية للنمو العالمي وزيادة التقلبات في الأصول المالية، حسبما نقلت صحيفة "الباييس".

كما سلط الضوء على البيئة التضخمية المضغوطة ، حيث تتجه السياسات النقدية في البلدان المتقدمة نحو أسعار الفائدة المقيدة وتشديد الأوضاع المالية.

فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي البرازيلي ، أقر البنك المركزي أن المؤشرات التي تم الكشف عنها منذ اجتماع كوبوم الأخير في سبتمبر تشير إلى معدل نمو أكثر اعتدالًا.

لكنه يؤكد أن انخفاض الأسعار لا يزال يتركز في السلع المتقلبة المتأثرة بالإجراءات الضريبية ، وأن التضخم الاستهلاكي لا يزال مرتفعا.

وتشهد البرازيل جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر ، والتي يخيم عليها الأحوال الاقتصادية والتضخم ، حيث ترى استطلاعات الرأي الأخيرة أن البرازيليين سيختارون الرئيس الأسبق ايناسيو لولا دا سيلفا المعروف برئيس الفقراء ، وذلك للحد من الازمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد وارتفاع عدد الفقراء بشكل كبير.