الاقتصاد الأمريكى يسجل نموا فى الفصل الثالث للمرة الأولى هذا العام

وكالات الأنباء

شهد الاقتصاد الأمريكى انتعاشا فى الفصل الثالث، مسجلا نمواً للمرة الأولى هذا العام، في أنباء تبعث على الارتياح لدى الرئيس جو بايدن قبل أيام من انتخابات منتصف الولاية.

ووفقا لموقع "الشرق" الإخبارى، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2.6 بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بحسب أرقام وزارة التجارة، بعد فصلين متتاليين من التراجع الذي فاقم المخاوف من ركود.



وكان بايدن شدد على أن الاقتصاد يمضي في مساره الصحيح، لكن محللين حذروا من مخاطر مقبلة، في وقت تواجه العائلات صعوبة مع ارتفاع الأسعار.