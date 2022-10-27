وذكر بيان الاتحاد الاوروبي أن التمويل يستهدف تنفيذ برنامج "دعم تغير المناخ" حيث يتم توجيه جزء من الأموال لبناء 11 مركز مراقبة في مناطق المحميات الطبيعية (حديقة فزاو مالفاكاسا الوطنية ومحمية عبد الله للحياة البرية ، ومحمية مونو للمحيط الحيوي)، و تأهيل 120 كيلومترًا من المسارات، وإعادة تأهيل 150 كيلومترًا من الطرق، بينما يوجه باقي التمويل إلى إنشاء محطات شمسية صغيرة في أجزاء مختلفة من البلاد.



وأشار البيان إلى أنه تم إطلاق المرحلة التجريبية من برنامج "دعم تغير المناخ" في عام 2017 لمساعدة توجو في بناء قدرات تغير المناخ، حيث ضخ الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 ملايين يورو.