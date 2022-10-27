الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

تعقد وزارة الأوقاف، صباح السبت المقبل، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجدالنور بالعباسية، تحت إشراف عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.

ويرأس المقرأة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من : القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ الشيخ محمود الخشت، القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، القارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، القارئ الشيخ أحمد تميم، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، القارئ الشيخ يوسف حلاوة، القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

فى سياق متصل تنظم وزارة الأوقاف، عقب صلاة العشاء اليوم الخميس، أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين وذلك بمسجد النور بالعباسية، ويشرف عليها حسام صقر وإخراج فني عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية السابق.



والمبتهلون وهم: 1- المبتهل/ عبد اللطيف وهدان.

2 - المبتهل/ أحمد البشتيلي.

3- المبتهل/ إبراهيم راشد.

4- المبتهل/ شريف عبد المنعم.

5 - المبتهل/ محمد الصعيدي.

6- المبتهل/ محمد عبد الرءوف السوهاجي.

7- المبتهل/ أحمد أبو خطوة.

8 - المبتهل/ محمد الجزار.