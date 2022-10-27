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الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار خفيفة اليوم وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى غير مؤثرة على الحياة اليومية، وأمطارا خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19.

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