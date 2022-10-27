جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، الأربعاء، وفد مجموعة العمل المعنية بدول المشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي.

تناول اللقاء أطر التعاون وعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسُبل تطويرها .

وأشار الصفدي - خلال اللقاء - إلى مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة الأردني - الأوروبي، والذي عقد لأول مرة خارج مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولوكسمبورغ، واستضافته المملكة يونيو الماضي، تجسيداً للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على وثيقة أولويات الشراكة للأعوام الخمسة المقبلة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي يعكس الحرص الأوروبي على دعم المملكة في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات الإقليمية وتبعاتها.

يشار إلى أن مجموعة العمل المعنية بالمشرق والمغرب في مجلس الاتحاد الأوروبي، تعتبر مجموعة عملٍ جغرافية تختص بشئون دول المشرق والمغرب، وتعمل على علاقات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع هذه الدول، وعلى ملف "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي ترأسه الأردن بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.