اعرف جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (258) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1433) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.