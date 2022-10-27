اليوم السابع
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اعرف جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:19 م
اعرف جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (258) حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1433) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (37) قضية. 

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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