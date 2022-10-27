استشارى قلب: اللقاح يحمى عضلة القلب من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز استشارى القلب ب معهد القلب القومى، أن هناك تأثيرا لفيروس كورونا على القلب، بدءا من حدوث الجلطات الرئوية، ولها تأثير قاتل على القلب قد يؤدى إلى زراعة القلب.

وأوضح، خلال جلسة خاصة عن تأثير فيروس كورونا على أعضاء الجسم ومنها القلب، إنه بعد الاصابة بفيروس كورونا يحدث التهاب شديد فى عضلة القلب، وهو تأثير مناعى، موضحا إن 50%من المرضى يتعافون تماما، و50% يحدث لهم ضعف شديد فى عضلة القلب وقد يؤدى إلى زراعة القلب، وأكد، أن الجسم نفسه يفرز أجسام مضادة لمكافحة الفيروس وهذه الأجسام المناعية تهاجم عضلة القلب على أنها فيروس مما يؤدى إلى ضعف شديد لعضلة القلب، موضحا ان هذا يحدث فى المرضى صغار الس.

وقال خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، المنعقد حاليا بالقاهرة: إن الطريقة الوحيدة للوقاية من هذه المضاعفات هو عدم الإصابة بفيروس كورونا،لأنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وأفضل طريقة لمنع هذه المضاعفات هو منع الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه قد يأتى الفيروس بصورة خفيفة لدى البعص و رغم ذلك فقد يحدث مضاعفات شديدة لعضلة القلب، وقد يصاب البعض بالفيروس بمضاعفات شديدة وقد لا يتأثر القلب، حيث اننا حتى الان لا نعرف ما الذى يسبب للبعض مضاعفات على القلب والبعض الاخر لا يسبب لهم مضاعفات، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للوقاية من المضاعفات على القلب هو عدم الاصابة بفيروس كورونا أصلا من خلال تناول اللقاح.